«День пирога» и «Ночь музеев» пройдут в Этнопарке дружбы народов в Самаре в мае 2023 года

Жителей и гостей ждет насыщенная программа. Фото: vk.com/ethnopark63

Последние выходные мая в Этнопарке дружбы народов в Самаре будут насыщенными. Там планируется провести сразу несколько увлекательных мероприятий. Об этом сообщили в мэрии.

В субботу, 20 мая 2023 года, состоится «Ночь музеев». В программе – мини-экскурсии в национальных подворьях, мастер-классы по свечному и кожевенному делу. Посетители также смогут посмотреть историческую реконструкцию и шоу огня и света. Мероприятие продлится с 11:00 до 21:00.

В воскресенье, 28 мая 2023 года, в Этнопарке отпразднуют «День пирога». Гостей также ждут экскурсии. Помимо этого, организаторы обещают интерактив для детей, мастер-классы по приготовлению национальной выпечки и многое другое. Предусмотрена и конкурсная кулинарная программа. Праздник начнется в 11:00 и завершится в 20:00.

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