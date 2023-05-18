Жители Самары не поддержали строительство высоток в районе МТЛ «Арена»

Многоэтажки хотят построить на ул. Советской Армии в Октябрьском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли публичные слушания по проекту строительства высоток в районе МТЛ «Арена». Горожане выступили против возведения новых многоэтажных домов на этой территории. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

Ранее в мэрию Самары обратилось ООО «СЗ «Партнер». Компания попросила дать разрешение на использование двух земельных участков общей площадью 2 475 кв. м на улице Советской Армии. Фирма задумала там многоэтажную жилую застройку.

Проект вынесли на публичные слушания. Свое мнение по поводу строительства высоток высказали более сотни горожан. Многие выступили против. По их словам, в этом районе нужны социальные объекты, а не новые дома.

- Категорически против точечной застройки. У нас в районе очень плохо с местами в детсады. Школа переполнена, очереди в садик ждем до 4 лет. Нет нормальной детской поликлиники. Лучше для детей постройте что-то! – такое мнение поступило на сайт администрации Самары.

Не поддержали проект более 80 человек. Однако нашлись и те, кто одобрил застройку улицы Советской Армии. В департамент градостроительства Самары поступило 57 положительных мнений.

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