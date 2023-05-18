Дмитрий Азаров поможет самарским бойцам с отправкой в госпитали Самарской области

Глава региона встретился с семьями защитников Отечества в Елховском районе Фото: правительство Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров окажет содействие самарским бойцам с отправкой в госпитали региона. Об этом стало известно на встрече губернатора с семьями военнослужащих в Елховском районе.

Родные бойцов обратились к Дмитрию Азарову с важными просьбами. Так, жена одного из военных попросила губернатора помочь с отправкой мужа в госпиталь на операцию. Глава региона обещал разобраться в ситуации. Он также поручил министру здравоохранения региона Армену Беняну помочь одному из бойцов вернуться на малую родину. Мужчина получил контузию и сейчас находится в Воронежской области.

– В ходе каждой поездки в район, город, всегда провожу встречу с семьями военнослужащих. Понятно, что есть отчетность по тому, с какими просьбами обращаются, по их отработке. Но всегда в честном разговоре глаза в глаза все немножко по-другому, – поделился губернатор.

Одна из участниц встречи – жена военного – поблагодарила Дмитрия Азарова за помощь в предоставлении квартиры. Женщина имела на нее право, как сирота. А несколько матерей обратились к губернатору с благодарностью за оказание помощи нашим бойцам, пострадавшим в результате ракетного удара в Макеевке. Одна из женщин рассказала, что ее сын, который тоже был на месте трагедии, уже прошел лечение, но жалобы на здоровье остаются.

– Выясним, какая дополнительная медицинская помощь нужна, постараемся уточнить необходимость дальнейшего лечения, – подчеркнул Дмитрий Азаров, записав обращение матери бойца.

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