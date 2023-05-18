Самарец снял огромное небесное одеяло над парком Металлургов

При определенном ракурсе скопление облаков напоминает гигантские крылья Фото: скриншот видео

Самарский блогер Сергей Бобин снял удивительное атмосферное явление. Накануне, 17 мая 2023 года, в небе над городом можно было заметить огромное одеяло из облаков. Самарец запечатлел его на рассвете в районе парка Металлургов.

- Такие облака бывают при изменчивой погоде, когда то жарко, то холодно. Атмосферные фронты и все такое, - прокомментировал ролик один из интернет-пользователей.

Кто-то из самарцев увидел необычное явление вживую. По их словам, это было очень красиво и завораживающе. Картина настолько захватывала дух, что горожане долго не могли оторвать от нее глаз. Кто-то даже разглядел в небе не просто одеяло, а гигантские крылья из облаков.

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