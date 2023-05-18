Самарцы рассказали, как изменения международных отношений сказались на их работе

Самарцы видят изменения в своей работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области аналитики опросили местных жителей и выяснили, как международные отношения влияют на их работу. Многие ощущают явные изменения.

По данным службы исследований hh.ru, только 18% респондентов признались, что изменения международных отношений никак не повлияло на их работу, 23% опрошенных видят значительные изменения в своей профессиональной деятельности. Аналитики отмечают, что 59% самарцев видят ощутимое влияния изменений международных отношений, этого практически не замечают 41% жителей региона.

Ответы россиян несколько расходятся с мнением самарцев. В стране только 55% опрошенных видят изменения в сфере международных отношений.