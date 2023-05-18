Более 80 тысяч жителей Самарской области прошли медосмотры в мобильных медицинских комплексах

Благодаря мобильным комплексам медицинская помощь стала доступнее для жителей сельских территорий. Фото: Минздрав Самарской области

В Самарской области более 80 тысяч человек прошли профосмотры в мобильных медицинских комплексах. Выездные мероприятия состоялась этой весной. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Комплексы работают на территории нескольких муниципалитетов. В Большечерниговском районе работает фельдшерско-акушерский пункт и флюорограф. В 2023 году специалисты более 50 раз выезжали в отдаленные села.

– За 3 месяца в ходе диспансеризации мы выявили 7 случаев онкопатологии на ранней стадии. Это новообразования легких, предстательной железы, кишечника. При подозрении на онкологическое заболевание направляем пациента в поликлинику для дополнительного обследования, – рассказала главный врач Большечерниговской центральной районной больницы Татьяна Бобошко.

Благодаря мобильным комплексам помощь для жителей удаленных сел стала доступнее. Так, ФАПы оснащены по современному стандарту. Специалисты берут мазки на онкоцитологию, снимают электрокардиограмму, берут кровь на анализ уровня сахара и холестерина.

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