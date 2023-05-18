Эксперты рассказали, с какими болезнями может быть связано возникновение храпа

Храп нередко появляется из-за насморка или выпитого алкоголя Фото: Shutterstock

Ученые назвали причины возникновения храпа. По их словам, появление подобного расстройства может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, пишет ФАН.

Эксперты отмечают, что одна из главных причин храпа – увеличенная щитовидная железа. На дыхание во время сна также влияют избыточный вес или ожирение. Жировые отложения в области шеи начинают давить на трахею.

Еще одной причиной появления храпа может быть обычный насморк. Нередко с этим сталкиваются люди, страдающие аллергией. Кроме того, специфические звуки во время сна могут издавать и те, кто незадолго до этого выпил спиртное. Специалисты отмечают: это связано с тем, что алкоголь расслабляет мышцы.

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