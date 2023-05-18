Названы самые популярные ювелирные украшения в Самаре

Самым популярным ювелирным украшением среди жительниц Самары стали серьги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитический центр SOKOLOV назвал тренды ювелирных украшений в Самаре, исходя из продаж с начала 2023 года. Выяснилось, что растет популярность женских подвесок и мужских браслетов.

Так, с января по май этого года, серебро остается самым востребованным металлом и у мужчин Самары (81% продаж), и у женщин (71%). Однако в этом году женщины стали активнее покупать красное золото (на 6,9%) и подвески (на 2,8%), а доля мужских украшений из стали выросла на 4,4%.

Самым популярным ювелирным украшением среди жительниц Самары в начале 2023 года стали серьги (34,8%), далее в рейтинге идут кольца (33%). Самыми дорогими женскими украшениями являются серьги, их средний чек достигает 5398 рублей, нательные крестики (5346 рублей), кольца (5170 рублей), браслеты (4667 рублей), колье (4004 рублей). А вот дешевле всего в Самаре можно купить броши (3385 рублей), цепи (3139 рублей) и подвески (3021 рублей).

У мужчин популярностью пользуются браслеты (48,8% продаж), часы (26,8%), мужские серьги (9,7%) и кольца (7,3%). Самыми дорогими мужскими украшениями стали часы (9213 рублей), зажимы для галстука (5665 рублей), браслеты (4334 рублей). Дешевле всего выйдут подвески (2102 рублей) и серьги (1159 рублей).

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