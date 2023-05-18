В Самаре в июне 2023 года впервые пройдет фестиваль традиционной народной культуры

Гостей праздника ждет интересная программа и угощения. Фото: этнопаркдружбынародов.рф

Этим летом в Самаре пройдет Первый областной фестиваль традиционной народной культуры «Гуляния на Троицу». Мероприятие состоится в Этнопарке дружбы народов. Информацию сообщили в мэрии города.

– Все гости смогут посетить национальные подворья в рамках мини-экскурсий. После открытия фестиваля покажут обрядовые действа, в том числе обряд проводов березки. Также организуют хоровод-шествие, – рассказали в администрации Самары.

На фестивале также будут работать такие интерактивные площадки, как «Хороводная поляна», «Молодецкие забавы и состязания», «Детские игры», «Традиционное рукоделие», «Традиционная инструментальная музыка». Посетители также посмотрят гала-концерт и попробуют троицкие обрядовые угощения – яичницу и квас.

Мероприятие пройдет 4 июня 2023 года с 11:00 до 20:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.