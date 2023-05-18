В Самаре открыли прием заявок на участие в Лаборатории тактильных моделей

Из всех заявок кураторы и педагоги выберут пять участников. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В мае 2023 года открыли прием заявок на бесплатное участие в Лаборатории тактильных моделей. Мероприятие будет проходить с 1 по 8 июля на базе резиденции Третьяковки в Самаре.

Основатели крупнейшей в России Мастерской тактильных моделей Михаил и Ольга Шу расскажут об особенностях взаимодействия с незрячими людьми, их тактильном восприятии, тифлокомментировании, а также проведут практику изготовления тактильных моделей.

Участие могут принять художники, скульпторы, архитекторы, инженеры и студенты старших курсов соответствующих специальностей. Из всех заявок кураторы и педагоги выберут пять участников. По завершению интенсива они смогут сотрудничать с Третьяковкой в Самаре и производить тактильные модели для филиала и других музеев.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету, приложить CV и/или портфолио и отправить все по адресу: access@tretyakov.ru до 7 июня 2023 года. В теме письма следует указать «Лаборатория тактильных моделей».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.