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НовостиОбщество18 мая 2023 11:37

В Самаре многие водители уверены, что их несправедливо оштрафовали

Особенно часто автолюбители винят новые правила ПДД
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы не чувствуют вину за нарушения

Многие самарцы не чувствуют вину за нарушения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие водители признаются, что учить новые правила ПДД бывает сложно. Именно поэтому они считают, что их оштрафовали несправедливо.

По информации группы «Ренессанс страхование», новые правила дорожного движения поставили в тупик часть самарских водителей. Самыми сложными для изучения самарцы назвали принцип движения на круговом перекрестке. Изменения сложнее всего запомнить молодому поколения. Новые правила вступили в силу еще в марте текущего года. Специалисты отмечают, что подавляющее большинство респондентов из областной столицы не смогли ответить правильно на все вопросы по новой программе.

Чаще всего ошибки допускали люди в возрасте от 23 до 41 года. Вторым по сложности оказался вопрос на знание запретов остановок на островке безопасности. При этом, каждый третий самарец уверен, что его несправедливо оштрафовали.