В Самаре многие водители уверены, что их несправедливо оштрафовали

Многие самарцы не чувствуют вину за нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие водители признаются, что учить новые правила ПДД бывает сложно. Именно поэтому они считают, что их оштрафовали несправедливо.

По информации группы «Ренессанс страхование», новые правила дорожного движения поставили в тупик часть самарских водителей. Самыми сложными для изучения самарцы назвали принцип движения на круговом перекрестке. Изменения сложнее всего запомнить молодому поколения. Новые правила вступили в силу еще в марте текущего года. Специалисты отмечают, что подавляющее большинство респондентов из областной столицы не смогли ответить правильно на все вопросы по новой программе.

Чаще всего ошибки допускали люди в возрасте от 23 до 41 года. Вторым по сложности оказался вопрос на знание запретов остановок на островке безопасности. При этом, каждый третий самарец уверен, что его несправедливо оштрафовали.