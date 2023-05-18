Открытые термы с аквапарком построят в Самарской области

Уже начинается строительство новой летней зоны. Фото: национальныепроекты.рф

Глава Новокуйбышевска Сергей Марков и директор «Волжских терм» Виталий Неменов подписали договор о предоставлении компании участка для строительства второй и третьей очередей центра здоровья и отдыха. Там планируют сделать открытые термы с аквапарком, сообщает портал национальныепроекты.рф.

Земельный участок площадью 4437 квадратных метров для второй очереди выделяют рядом с территорией центра по улице Суворова на льготных условиях. Уже завершилось проектирование и начинается строительство новой летней зоны с открытыми теплыми бассейнами, горками, аквапарком, пляжным инвентарем.

Объект строят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ожидается, что развитие комплекса увеличит количество рабочих мест и привлечет больше гостей в Самарскую область.

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