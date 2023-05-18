Власти Самары возьмут многомиллионный кредит для погашения долгов

Власти хотят направить заемные средства на финансирование дефицита бюджета
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Администрация Самары намерена взять в кредит крупную сумму денег. Средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета и/или на погашение долгов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Департамент финансов Самары сейчас ищет банки, которые согласятся предоставить две возобновляемые кредитные линии с лимитом заложенности. В обоих случаях сумма заема составляет 500 млн рублей. Период использования – 365 календарных дней.
Сейчас идет прием заявок. Итоги электронных аукционов подведут 30 мая 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контрактов – по 42,5 млн рублей.
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