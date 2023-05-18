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НовостиОбщество18 мая 2023 11:53

Власти Самары возьмут многомиллионный кредит для погашения долгов

Сейчас идет поиск подходящих банков
Анастасия ФИЛАТОВА
Власти хотят направить заемные средства на финансирование дефицита бюджета

Власти хотят направить заемные средства на финансирование дефицита бюджета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары намерена взять в кредит крупную сумму денег. Средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета и/или на погашение долгов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Департамент финансов Самары сейчас ищет банки, которые согласятся предоставить две возобновляемые кредитные линии с лимитом заложенности. В обоих случаях сумма заема составляет 500 млн рублей. Период использования – 365 календарных дней.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронных аукционов подведут 30 мая 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контрактов – по 42,5 млн рублей.

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