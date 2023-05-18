Жители Самарской области отправили 16-й гуманитарный конвой бойцам СВО

Точкой отправления стала площадка у музея «Самара Космическая». Фото: Народный фронт Самарской области

В мае 2023 года жители Самарской области собрали новую партию помощи бойцам СВО. 16-й по счету гуманитарный конвой отправился в зону боевых действий с площадки музея «Самара Космическая». Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта Самарской области.

– Мы не случайно выбрали площадку у музея «Самара Космическая» в качестве точки отправления. Здесь, на этой территории, строится планетарий, который станет самым большим и современным в России к 2024 году. Это место символизирует развитие Самары и ее связь с будущим отечественной космической науки и техники, – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Самарской области Павел Покровский.

Напомним, жители губернии регулярно отправляют помощь защитникам Отечества. В состав гуманитарного конвоя входят необходимые на передовой вещи.

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