Тольяттиазот направил средства на переоснащение химического класса в школе № 80

Предприятие передало учебному заведению стройматериалы для ремонта здания / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Школа № 80 имени А.С. Мурысева в Тольятти получила средства на переоснащение химического класса и стройматериалы для ремонта здания. Поддержку учебному заведению оказал ТОАЗ.

Школа № 80 является стратегическим партнером предприятия. Она участвует в программе завода по ранней профориентации. Выпускники учебного заведения изучают рабочие профессии в химико-технологическом колледже и электротехническом техникуме, а затем трудоустраиваются на Тольяттиазот.

Несколько лет назад предприятие помогло оборудовать в школе класс для углубленного изучения химии, реконструировать центральный вход и благоустроить территорию. Теперь в профильном классе появится более современное оборудование.

– Мы ведем планомерную работу по повышению заинтересованности подрастающего поколения в профильном образовании. Для школьников и студентов проводятся элективные уроки, практико-ориентированные семинары, интеллектуальные игры, эко-квесты. Также мы модернизируем материальную базу подшефных инженерно-технических классов, – сказала начальник управления по подбору, оценке и развитию завода Наталья Денисова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.