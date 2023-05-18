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НовостиОбщество18 мая 2023 12:10

В Самаре управляющий салоном оптики может зарабатывать до 130 тысяч рублей

Специалисты предоставили данные аналитики
Алена ПРОВКИНА
Аналитики рассказали о зарплатном максимуме

Аналитики рассказали о зарплатном максимуме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на вакансию «Управляющий салоном оптики». Специалисты рассказали о зарплатном максимуме.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областной столице сотрудники максимально могут заработать до 130 тысяч рублей, в Москве зарплатный максимум составляет – 200 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 190 тысяч рублей. При этом, в Самаре от 45 до 50 тысяч рублей может получать сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование, навыки использования «1С» и успешный опыт продаж.

От 50 до 65 тысяч рублей на рынке труда могут зарабатывать с опытом работы от года, от 65 до 95 тысяч рулей могут получать соискатели с навыками обучения персонала.