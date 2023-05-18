Самарский завод «Кузнецов» и Ростелеком заключили соглашение о сотрудничестве

Алексей Соболев и Владимир Волков подписали соглашение о сотрудничестве / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» и компания «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве и развитии цифровых продуктов. Документ подписали управляющий директор завода Алексей Соболев и директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами провайдера Владимир Волков.

В рамках соглашения предприятие и провайдер будут сотрудничать в области цифровизации процесса управления объектами инженерной инфраструктуры производственных подразделений, в том числе для нового гальванического производства. Также стороны обсуждают возможность использования локальной беспроводной сети для передачи данных объектов критической информационной инфраструктуры, систем управления доступом и видеоаналитики, развитие системы информационной безопасности.

На встрече было принято решение и о проведении совместных мероприятий в области трансформации систем управления теплоснабжением, наружным и внутренним освещением, а также внедрения систем автоматического контроля и учета электроэнергии. Владимир Волков заявил, что компания готова к внедрению индивидуально разработанных отраслевых решений на объектах «Кузнецова».

Этапы реализации соглашения отразят в дорожной карте. Она будет определять ход совместной работы завода и провайдера до 2026 года.

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