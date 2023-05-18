Самарцам раздадут 5000 порций мороженного во время фестиваля еды

На площадках пройдет фестиваль еды. Фото: пресс-служба ТК "Амбар"

В Самаре на площадке торгового комплекса «Амбар» пройдет «Фестиваль еды» 20 мая 2023 года. Шеф-повары и кулинары-любители покажут гастрономическое шоу.

Мероприятие продлится с 13:00 до 21:00. В программе: готовка оригинальный блюд разных стран мира, раздача 5000 порций мороженного. На локация также проведут мастер классы по приготовлению пиццы и создаю картины. Самарцы смогут выучить движения итальянских танцев, поучаствовать в конкурсах, попробовать себя в стендапе и принять участие в программе от организаторов аниме-фестивалей.

С 17:00 на площадках буду выступать молодые коллективы, исполняющие каверы и авторские песни. Детская программа с анимацией и интерактивами продлится до 20:00.