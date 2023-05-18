Еще одну проблемную долевку ввели в эксплуатацию в Самарской области в 2023 году

Скоро ключи от квартир получат 168 семей / Фото: vk.com/minstroy63

В Самарской области сократился список проблемных долевок. Во вторник, 16 мая 2023 года, был введен в эксплуатацию долгострой на улице Коммунистической, 40 в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Изначально ЖК, включающий три секции, строило ООО «Сентябрь-два». Однако работы на объекте застопорились в 2016 году. К тому времени была возведена только коробка здания. В октябре 2021-го дом передали для достройки Самарскому региональному фонду защиты прав дольщиков.

В 2023 году работы на улице Коммунистической были завершены. На этой неделе было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Этого момента ждали 168 семей. Они получат ключи от своих квартир уже в ближайшее время.

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