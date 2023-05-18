Серийный выпуск керамических эндопротезов стартовал в Самаре

Серийно планируется производить эндопротезы суставов кисти и стопы / Фото: СамГМУ

В Самаре стартовало серийное производство инновационных керамических эндопротезов. Их начали выпускать в центре серийного производства СамГМУ, сообщает пресс-служба вуза.

Самарские эндопротезы обладают адаптивной анатомической конструкцией. Она наиболее похожа на естественный сустав. Серийно планируется выпускать по заявкам от медучреждений эндопротезы суставов кисти и стопы. Их можно будет устанавливать пациентам с артрозом или с посттравматическим изменением сустава.

Продолжат в медвузе выпускать и индивидуальные керамические эндопротезы, которые соответствуют анатомическим параметрам конкретного пациента. Они пользуются большим спросом. С помощью самарских устройств провели уже десятки успешных операций в больницах России и Казахстана.

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