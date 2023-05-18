В Самаре организуют более 30 бесплатных пешеходных экскурсий по городу

Горожане смогут прогуляться по улицам города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители смогут посетить более 30 бесплатных пешеходных экскурсий по городу. В областной столице состоится Всероссийская акция «Ночь музеев».

По информации городской администрации, темой мероприятия - «История и истории». Сотрудники расскажут о музеях, экспонатах, людях и городе. Также в этом году впервые реализуют аудиоформат экскурсии. Горожане смогут включить аудиогид и следовать подсказкам и прогуливаться по улицам. Участие в экскурсиях возможно по предварительной записи.

Запись осуществляется по телефону. Вся подробная информация указана на сайте мэрии.