Выставка «Судьбы людские» о русском экспедиционном корпусе откроется в Самаре 20 мая 2023

На выставке будут представлены снимки и воспоминания потомков воинов русского экспедиционного корпуса / Фото: t.me/afsamara

В субботу, 20 мая 2023 года, в Самарском военно-историческом музее в 16:00 заработает выставка «Судьбы людские: русский экспедиционный корпус во Франции 1916-1918». Она откроется в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».

Посетители выставки смогут увидеть старые фотографии и познакомиться с воспоминаниями потомков воинов русского экспедиционного корпуса, который в 1916 году ушел защищать земли Франции во время Первой мировой войны. Материалы предоставили потомки, проживающие в России и Франции, Ассоциация «Русские бригады 16-18», частные коллекционеры и историки.

Выставка «Судьбы людские» будет работать в Самарском военно-историческом музее (ул. Куйбышева, 157) в течение двух недель. Посетить ее можно будет до 5 июня 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.