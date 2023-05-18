Самарцы смогут воспользоваться интерактивной картой с площадками, участвующих в акции «Ночь музеев»

В городе пройдет "Ночь музеев" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появилась интерактивная карта с площадками, которые примут участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». Жители смогут посетить музеи, библиотеки, образовательные центры и арт-пространства 20 мая 2023 года.

По информации городской администрации, в акции примут участие более 60 площадок. Также для семей подготовили программу, участие в которой можно принять с 13:00. Основная программа акции стартует в 18:00. Помимо этого, мероприятия пройдут и в городских парках и скверах. В Струковском саду стартуют музыкальные истории в 17:30. Вечер завершит концерт «Басы на Волге».

Всю информацию разместили на «Карте Ночи Музеев». Также в день мероприятия будут ходить бесплатные экскурсионные автобусы от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади».