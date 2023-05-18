В Самаре открыли новую площадку, изготавливающую вентиляционное оборудование

Открытие произошло 18 мая. Фото: пресс-служба правительства региона

В Самаре новосибирская компания официально открыла новую площадку, изготавливающую вентиляционное оборудование. Инвестиции в организацию составили около 240 миллионов рублей.

Новый центр имеет социальный и экономический эффект. Предприятие создало дополнительные рабочие места для специалистов. Площадка будет изготавливать круглые и прямоугольные воздуходувы, фасонные элементы и детали систем вентиляции. Теперь производство локализовали на отечественном сырье. Такие изделия смогут применять при строительстве «чистых помещений».

В Самаре планируют выпускать до 510 тысяч кв.м. воздуховодов и фасонных элементов в год. Это сделают после выхода площадки на полную мощность.