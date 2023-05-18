В Самаре енот-меломан пытался просочиться к кассе филармонии

Енот пытался "купить билеты" Фото:Павел Покровский

В Самаре в преддверии Всероссийской акции "Ночь музеев" даже животные пытаются прикоснуться к искусству. Горожане заметили енота возле городской филармонии.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский поделился забавным видео на своей странице. Енот-меломан кружил возле Самарской филармонии в попытке «купить» билет на концерт. Пушистый поклонник музыки так и не смог просочиться к кассе. Судя по всему, животное принадлежит местным жителям, его решили выгулять по городским улицам.

В комментариях пользователи отметили, что енот выглядит очень счастливым и упитанным. От животного не веет опасностью, потому к нему удалось подойти поближе.