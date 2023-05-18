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НовостиПроисшествия18 мая 2023 16:19

В Самарской области на лодочной станции загорелся катер 18 мая 2023 года

Судно находилось на расстоянии от берега
Алена ПРОВКИНА
На месте работают специалисты. Фото: "Тольятти"

На месте работают специалисты. Фото: "Тольятти"

В городе Тольятти Самарской области на лодочной станции загорелся катер. На место прибыли специалисты.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило вечером, в четверг, 18 мая 2023 года. На лодочной станции Федоровка загорелся катер «Гластрон 175». Специалисты прибыли на место возгорания и установили, что катер был на расстоянии 20 метров от берега. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Открытого горения не было. Спасатели проводят работы по буксировке катера к берегу. Для работы привлекли 9 человек, 1 единицу техники и 2 плавсредства.