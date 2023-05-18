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НовостиОбщество18 мая 2023 16:44

В Самаре ограничат движение от проспекта Карла Маркса до улицы Гаражной

На участке проведут реконструкцию теплотрассы
Алена ПРОВКИНА
Водителям стоит заранее планировать свой маршрут

Водителям стоит заранее планировать свой маршрут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении движения по 3-му проезду. Дорогу перекроют от проспекта Карла Маркса до улицы Гаражной.

По информации городской администрации, ограничения введут в целях обеспечения безопасности дорожного движения. На участке проведут работы по реконструкции теплотрассы с 19 мая до 19 июня 2023 года. Подробную схему опубликовали на сайте мэрии.

Автолюбителей и местных жителей просят с понимание отнестись к производству работы в рамках подготовки к отопительному сезону. Водителям стоит заранее планировать свои маршруты.