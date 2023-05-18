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НовостиОбщество18 мая 2023 17:09

Самарчанке грозит штраф в 200 тысяч рублей за данные с телефона умершего

Подозреваемая сохранила фото другой женщины на свой телефон
Алена ПРОВКИНА
Женщине понесет ответственность

Женщине понесет ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области местной жительнице грозит крупный штраф. Она сохранила фото другой женщины с телефона умершего мужа.

По информации прокуратуры Самарской области, ревнивица обнаружила в телефоне своего покойного мужа фотографии другой женщины. Чтобы отправить данные своей подруге, она сохранила фото, чем нарушила право на неприкосновенность частной жизни. О том, как стало известно о преступлении – неизвестно.

Теперь женщине грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 1 года или лишение свободы до 2 лет.