Самарчанке грозит штраф в 200 тысяч рублей за данные с телефона умершего

Женщине понесет ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области местной жительнице грозит крупный штраф. Она сохранила фото другой женщины с телефона умершего мужа.

По информации прокуратуры Самарской области, ревнивица обнаружила в телефоне своего покойного мужа фотографии другой женщины. Чтобы отправить данные своей подруге, она сохранила фото, чем нарушила право на неприкосновенность частной жизни. О том, как стало известно о преступлении – неизвестно.

Теперь женщине грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 1 года или лишение свободы до 2 лет.