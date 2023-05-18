В регионе отметили День Самарского знамени 18 мая 2023 года

В монастыре состоялось богослужение. Фото: Андрей Савельев

В губернии отмечают День Самарского знамени. Торжественное мероприятие состоялось в областной столице 18 мая 2023 года.

Самарцы 146 лет назад передали полотно болгарским ополченцам, сражавшихся в Русско-турецкой войне. В прошлом году Дмитрий Азаров передал копию знамени нашим землякам-участникам СВО. Она поднимает боевой дух военнослужащих. Сегодня в образовательных учреждениях региона прошли единые уроки истории, тематические лекции и кинопоказы. Центральным событием стало богослужение в Иверском женском монастыре, в котором когда-то вышили Самарское знамя.

После молебна прошла церемония возложения цветов к памятнику Петру Алабину. Заместитель председателя правительства региона, представитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов отметил, что редких регион может похвастаться такой духовной, исторической традицией.