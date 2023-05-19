В Самаре собираются поставить рекорд России по самому большому панно из пластиковых крышек

Это будет панно с 3d-эффектом на темы: Волга, Самара, экология. Фото: "Вторсырье на благотворительность"

В субботу, 20 мая, в Самаре в рамках Зеленого Марафона 2023 и Дня Волги собираются поставить рекорд России по самому большому панно из пластиковых крышек. Его будут собирать на набережной, заявка в книгу рекордов России уже зарегистрирована.

Организаторы раскрывают, что это будет панно с 3d-эффектом на темы: Волга, Самара, экология. Отмечается, что действующий рекорд составляет 16,65 кв. м, а планируемый размер – примерно 12х4,5 м.

После завершения сбора мозаики ее демонтируют, а пластиковые крышки соберут обратно в мешки и отправят на переработку. Прийти посмотреть на установление нового рекорда могут все желающие.

Самарцев приглашают к бассейну ЦСКА ВВС 20 мая с 09:00 до 13:00. Акция призвана привлечь внимание к загрязнению водных ресурсов пластиковыми отходами, а также популяризировать переработку и раздельный сбор отходов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.