В Самарской области 45-летний мужчина неудачно прыгнул в воду и утонул

Ограниченная видимость под водой осложняла поисковые работы. Фото: поисково-спасательный отряд Самарской области

В четверг, 18 мая, в Ставропольском районе Самарской области 45-летний мужчина погиб в результате неудачного прыжка в воду.

— Спасатели проводили водолазные поиски в водоеме села Мусорка. Там мужчина прыгнул в воду с металлической конструкции, расположенной на берегу, и пропал, — сообщили поисково-спасательном отряде Самарской области.

Обследование дна водоема началось в 14:00. Отмечается, что под водой была ограниченная видимость, она осложняла поисковые работы. А в 15:40 водолаз нашел утонувшего мужчину на восьмиметровой глубине и вытащил на берег.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тольятти передали погибшего бригаде врачей скорой медицинской помощи.

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