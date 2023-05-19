В Самаре День защиты детей и День молока отметят в парке Гагарина 1 июня 2023 года

Праздник будет грандиозным! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По традиции 1 июня 2023 года в парке Гагарина в честь Дня защиты детей и Дня молока пройдет грандиозный семейный праздник. Гостей от мала до велика ждут увлекательные мастер-классы, конкурсы и викторины, зажигательные выступления вокальных, танцевальных и спортивных коллективов, шоу мыльных пузырей и множество других активностей и сюрпризов

Как всегда, пройдет дегустация вкусняшек: мороженого из натуральных сливок и молока и суперновинки – детских йогуртов от торговой марки «Пестравка», сладких пирожков и слоек от «Самарского БКК». Освежиться в жаркий день можно будет соками самарского производителя «Волжский посад» и артезианской водой «Кристальная».

Организатор праздника – медиагруппа «Комсомольская правда». Партнеры – «Парки Самары», ГК «Эковоз», ПАО «Т Плюс», Куйбышевская железная дорога, фитнес-центр «Грация», театр «Искорки».

Ждем вас на главной сцене парка со стороны Московского шоссе в 12-00!