«Валдай» начинает курсировать из Самары в Винновку с 19 мая 2023 года

В будние дни «Валдай 45Р» будет отправляться в 11:00.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
С пятницы, 19 мая 2023 года, открывается направление движения «Самара – Винновка – Самара». Скоростное судно «Валдай» начинает курсировать от самарского речного вокзала.
— В будние дни «Валдай 45Р» будет отправляться в 11:00, а в выходные добавляется еще один рейс в 12:00. Суда будут ходить по 31 мая, — сообщает компания «Волга-Трэвэл».
Отмечается, что в пути нужно будет провести всего 40 минут. Ознакомиться подробнее с расписание и купить билеты можно на сайте. Стоимость взрослого билета в одно направление составляет 700 рублей, а детского (от 5 до 10 лет) – 500 рублей. Дети до 5 лет могут поехать бесплатно на руках у родителей.
Рейсы выполняются ежедневно также и до Ширяево. С 19 по 31 мая «Валдай» будет ходить из Самары в будни в 9:00 и в 15:00, а в выходные – в 10:00 и 17:00.
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