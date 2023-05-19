Инфляция в Самарской области в апреле 2023 года составила 0,5%

В прошлом месяце в регионе подорожали виноград, груши, лук, капуста Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области инфляция в апреле 2023-го составила 0,5%, а с начала года — 1,99%. Об этом говорится в отчете Самарастата.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Самарской области в апреле 2023 года составил 100,52%. В прошлом месяце в регионе больше всего подорожали виноград, репчатый лук, груши, капуста, свинина, охлажденные куры, а подешевели — свекла, помидоры, картофель, апельсины, сосиски и сардельки, яйца.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в апреле 2023-го — 100,35%. Повысилась стоимость новых иномарок и коньков, понизилась — телевизоров, пылесосов, утепленных детских комбинезонов.

Индекс потребительских цен на услуги — 100,66%. Подорожали поездки на Черное море, в Белоруссию, подешевели — в ОАЭ, в некоторые страны Средней и Юго-Восточной Азии.

Отметим, год назад инфляция в Самарской области была выше. В апреле 2022-го она составила 11,64% по сравнению с декабрем 2021-го.

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