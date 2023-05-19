Воздух прогреется до +27 градусов в Самарской области 21 мая 2023 года

В конце мая самарцев ждут жаркие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область в конце этой недели нагрянет летняя жара. Воздух в регионе прогреется до +27 градусов. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Самарской области повысится в воскресенье, 21 мая 2023 года. Она будет держаться в пределах +22...+27 градусов. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В начале новой рабочей недели станет еще жарче. В понедельник, 22 мая 2023 года, воздух прогреется до +23...+28 градусов. Ветер немного усилится. Его скорость составит 8-13 м/с. Будет малооблачно и без осадков. Во вторник в Самарской области прогнозируется аналогичная погода.

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