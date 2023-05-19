В Самаре 19 муниципальных кладбищ очистят от мусора за 6 млн рублей

Подрядчик должен будет передать отходы на захоронение или утилизацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на оказание услуг по транспортированию отходов с территории общественных муниципальных кладбищ. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет МКУ «Ритуал». На необходимые услуги готовы выделить 6 миллионов рублей. Работа не предполагает уборку твердых коммунальных отходов.

Объявление было размещено 15 мая, окончание подачи заявок запланировано на 25 мая, а победителя выберут 29 мая. Подрядчик должен будет передать отходы на захоронение или утилизацию.

Очистить от мусора и привести места погребения в надлежащее санитарное состояние планируется до 25 декабря 2023 года. Работы затронут 19 кладбищ.

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