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НовостиОбщество19 мая 2023 6:42

В Самаре 19 муниципальных кладбищ очистят от мусора за 6 млн рублей

Сделать это планируют до конца декабря 2023 года
Ирина СИНЕГУБОВА
Подрядчик должен будет передать отходы на захоронение или утилизацию.

Подрядчик должен будет передать отходы на захоронение или утилизацию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на оказание услуг по транспортированию отходов с территории общественных муниципальных кладбищ. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет МКУ «Ритуал». На необходимые услуги готовы выделить 6 миллионов рублей. Работа не предполагает уборку твердых коммунальных отходов.

Объявление было размещено 15 мая, окончание подачи заявок запланировано на 25 мая, а победителя выберут 29 мая. Подрядчик должен будет передать отходы на захоронение или утилизацию.

Очистить от мусора и привести места погребения в надлежащее санитарное состояние планируется до 25 декабря 2023 года. Работы затронут 19 кладбищ.

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