Капремонт пяти школ завершат в Самарской области в 2023 году

Капитальный ремонт школ в регионе идет под постоянным контролем / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжается капитальный ремонт школ по программе, которую совместно реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения РФ. Все работы идут по графику, а в некоторых учебных заведениях даже с опережением.

В 2023 году в Самарской области планируют завершить капремонт пяти школ: «Образовательного центра» школы № 7 в Новокуйбышевске, СОШ «Центр образования» в Чапаевске, школы № 2 в поселке Суходол, СОШ № 1 в селе Приволжье и СОШ в селе Челно-Вершины.

— Общественный совет партпроекта «Новая школа» запланировал выезды по всем объектам строительства и капитального ремонта образовательных учреждений на территории региона. Для нас важно соблюдение сроков и качество выполняемых работ, чтобы проекты капремонта выполнялись без задержек, чтобы не было вопросов с подрядчиками, — отметила координатор партпроекта «Новая школа» в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке губдумы Светлана Ильина.

Она подчеркнула, что процесс работ также контролируют родители и профильные министерства. Кроме того, за каждым объектом закреплены депутаты, которые взаимодействуют с родительскими комитетами, общественниками и попечительскими советами школ.

Добавим, на недавнем совещании с Минпросвещения РФ стало известно, что не во всех регионах ситуация такая благополучная. В зоне риска по строительству школ — Коми, Марий Эл, Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Кемеровская и Оренбургская области. В «желтой» зоне по капремонту школ находятся Кабардино-Балкария, Астраханская, Алтайская и Томская области. Однако ситуация по ним постепенно выправляется.

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