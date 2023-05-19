Проект реконструкции участка трассы Самара — Бугуруслан разработают за 67,5 млн рублей

Планируется реконструировать 12-километровый участок дороги

Министерство транспорта и автодорог Самарской области ищет подрядчика, который разработает проект реконструкции трассы Самара — Бугуруслан. Обновить планируется участок с 76+400 км до 89+400 км, который расположен в Кинель-Черкасском районе и в городе Отрадный. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику при разработке проекта необходимо предусмотреть реконструкцию отрезка дороги в 12,2 км и обустройство на нем четырех полос движения, освещения и ливневой канализации. Также нужно запланировать переустройство железнодорожного переезда. Срок выполнения работ — до 25 июня 2025 года.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут 13 июня 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 67,52 млн рублей.

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