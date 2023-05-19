В Самарской области судебные приставы убедили мать не мешать общению бывшего мужа с сыном

Сотрудники службы периодические беседовали с женщиной. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области женщина после развода не хотела, чтобы бывший муж виделся с их сыном. Судебные приставы Октябрьска убедили мать не препятствовать и отстояли право отца видеться со своим сыном.

— Мужчина обратился в суд, который определил график их встреч. Согласно документу отец может проводить время с ребенком один раз в неделю в выходной день, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако мать игнорировала желание бывшего супруга и решение суда. Тогда судебные приставы Октябрьска возбудили исполнительное производство. Сотрудники периодические беседовали с женщиной и разъясняли, что будет в случае неисполнения решения суда.

Тогда женщина решила не осложнять ситуацию и, приняв необходимость участия отца в воспитании ребенка, перестала мешать их встречам. Теперь отец может беспрепятственно видеться с сыном.

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