«БеспринцЫпные чтения» пройдут в Самарской филармонии 30 мая 2023 года

Зрители услышат новые, неопубликованные истории и самые популярные из уже вышедших бестселлеров

Во вторник, 30 мая 2023 года, в Самаре пройдут «БеспринцЫпные чтения» (18+). На сцене Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) в 19:00 выступят основатель нашумевшего столичного литературно-театрального проекта, писатель Александр Цыпкин и резиденты проекта, актеры театра и кино Катерина Шпица и Гоша Куценко. Зрителям предстоит услышать новые, неопубликованные истории, которых нет ни в одной книге, а также самые популярные из уже вышедших бестселлеров.

«БеспринцЫпные чтения» - литературно-театральный проект общероссийского масштаба. Он был создан более семи лет назад. «Чтения» позволяют современным авторам выступать на сцене и читать свою прозу наравне с профессиональными артистами.

Александр Цыпкин вместе с продюсером Анастасией Приц собрали в проекте около сотни литературных произведений, сотни писателей и актеров, среди которых: Константин Хабенский, Павел Деревянко, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Ингеборга Дапкунайте, Александр Снегирев, Наринэ Абгарян, Александр Маленков, Маша Трауб и другие. Подробнее узнать о проекте можно на сайтах: besprintsypno.ru и tsypkin.com.

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