Финал конкурса на лучшего водителя трамваев проходит в Самаре 19 мая

Победители будут участвовать во всероссийском конкурсе. Фото: дептранс Самары

В пятницу, 19 мая 2023 года, в Самаре проходит финал конкурса профессионального мастерства среди водителей трамваев.

— Водители трамваев, которые станут победителями, в дальнейшем будут участвовать во всероссийском конкурсе. Результаты станут известны в обед, — рассказали в департаменте транспорта Самары.

Претенденты на звание лучшего водителя трамвая Самары собрались на трамвайном кольце в районе стадиона «Солидарность Самара Арена». Там они еще раз продемонстрируют свои теоретические знания, умения и навыки управления трамваем и культуру обслуживания пассажиров.

По информации дирекции МП «ТТУ», региональную столицу представят два лучших вагоновожатых.

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