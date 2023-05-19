В Самаре 66% компаний организуют стажировки для молодых специалистов

Совсем не делают предложений о работе стажерам только в 13% организаций.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Согласно опросу сервиса SuperJob, стажировки для молодых специалистов организуют 66% компаний Самары. Каждая вторая из них принимает на работу более половины стажеров.
В 20% компаний действуют соответствующие программы, а 46% обучают молодежь без специальной концепции. А в 21% организаций стажировки совсем не предусмотрены. Стажеров как потенциальных сотрудников рассматривают в 54% компаний. Там приглашали на работу более половины тех, кто проходил стажировку.
Совсем не делают предложений о работе стажерам только в 13% организаций. По словам 75% молодых людей из Самары со стажерским опытом, они получали предложение о работе по итогам стажировки. А 9% работу не предлагали.
В Самаре 65% опрошенных студентов и выпускников стажировку рассматривают как возможность получить практические навыки, 24% видят в ней шанс трудоустройства, а 11% –поиски себя и попытку определиться с профессией.
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