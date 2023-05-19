Младенец пострадал в столкновении легковушки с автобусом № 41 в Самаре

Вся передняя часть отечественной легковушки оказалась всмятку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 18 мая, в 17:15 в Самаре на пересечении проспекта Кирова и Черемшанской произошло ДТП, в результате которого пострадал грудной ребенок. 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», внутри которого находился младенец, влетел в автобус № 41.

— Мужчина ехал по проспекту Кирова со стороны ул. Мира в сторону ул. Нагорной. Авария произошла в районе дома № 136, там он врезался в маршрутный автобус МАЗ 206, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В ДТП пострадали водитель, 23-летняя пассажирка и девочка 2022 года рождения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во время столкновения автобус № 41 находился возле остановки общественного транспорта «Черемшанская», где осуществлял посадку и высадку пассажиров. Судя по фото, вся передняя часть отечественной легковушки оказалась всмятку.

Отмечается, что в ДТП пострадали водитель, 23-летняя пассажирка и младенец – девочка 2022 года рождения. Врачи назначили им амбулаторное лечение. На месте работали сотрудники ГИБДД, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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