Гаражи на ул. Ново-Садовой хотят узаконить в Самаре

Гаражи расположены на участке между улицами Советской Армии и XXII Партсъезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре хотят узаконить гаражи на улице Ново-Садовой в Промышленном районе. Речь идет о ГК 800, который расположен между улицами XXII Партсъезда и Советской Армии. Вопрос вынесли на публичные слушания. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Так, владельцы гаражей обратились в мэрию Самары и попросили выдать разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 1139 кв. м под хранение автотранспорта. Все они расположены на территории ГК 800 на улице Ново-Садовой в Промышленном районе.

Общественные обсуждения продлятся с 18 мая по 8 июня 2023 года. Экспозиция проекта будет представлена в здании департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132). Ознакомиться с ней можно будет с 25 мая по 1 июня 2023 года.

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