Новый резидент пополнил индустриальный парк Самарской области

Выйти на полную производственную мощность планируется в 2024 году. Фото: минэкономразвития Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом логистического парка «Преображенка-2». Им стала компания, которая хочет создать комплекс по сервисному обслуживанию спецтехники.

— Самарской областью интересуются инвесторы с проектами в разных сферах. Каждому мы готовы оказать всестороннее содействие и помочь на всех этапах реализации. Компании, работающие на площадках промпарков, создали уже более 7,7 тысячи рабочих мест и инвестировали в свои предприятия 27,5 миллиардов рублей, — отметил Дмитрий Богданов.

В промышленных и логистических парах инициаторы проектов могут получить готовые земельные участки с необходимыми коммуникациями, сопровождение управляющей компании и представителей регионального министерства.

Новый инвестор является одним из ведущих поставщиков импортной спецтехники в ПФО. Комплекс, который он планирует создать, будет оказывать услуги по техническому обслуживанию, плановым и внеплановым ремонтам, гарантийному обслуживанию.

Общий объем инвестиций в новый проект составит 120 миллионов рублей, а в комплексе создадут 51 рабочее место. Выйти на полную производственную мощность планируется в 2024 году.

Повышение инвестиционной привлекательности региона и создание комфортных условий для частного бизнеса идет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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