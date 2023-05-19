Стелы с информацией о Фабрике-кухне и ЗИМе появились на территории Сада баланса в Самаре

На площадке у Фабрики-кухни появились девять информационных стел / Фото: пресс-служба Сбербанка

В Самаре на территории Сада баланса появились девять навигационных стел с вопросами о конструктивизме, истории Фабрики-кухни и заводе имени Масленникова. Просветительский проект запустили Сбер и филиал Третьяковской галереи.

На стелах размещены QR-коды, которые можно отсканировать, перейти по ссылке и получить доступ к виртуальным ассистентам Салют. Именно последние дадут ответы на вопросы: расскажут, почему ЗИМ популярен у сталкеров, какие объекты в Самаре построили на средства завода и сколько тысяч обедов в день производила Фабрика-кухня. Информация представлена в виде аудио и текста, сопровождают ее архивные фото или иллюстрации.

- Наш проект нацелен на то, чтобы привлечь к Фабрике-кухне внимание жителей и гостей Самарской области, создать просветительское пространство вне стен музея. В этом помогает искусственный интеллект, - рассказал председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Напомним, сейчас в здании Фабрики-кухни проводятся реставрационные работы. Их планируется завершить этим летом. Открытие филиала Третьяковки намечено на осень. Первая большая выставка там пройдет в октябре 2023 года.

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