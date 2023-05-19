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НовостиОбщество19 мая 2023 10:10

В Самаре начался ремонт дороги на улице Флотской

Работники выставят люки смотровых колодцев в один уровень с дорогой
Ирина СИНЕГУБОВА
Весь ремонт будет идти в дневное время. Фото: администрация Куйбышевского района

Весь ремонт будет идти в дневное время. Фото: администрация Куйбышевского района

В Самаре начали ремонтировать дорогу на улице Флотской, там уже вовсю идут дорожные работы. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.

В четверг, 18 мая, специалисты выполняли фрезерование асфальтобетонного покрытия. Отмечается, что объем небольшой – чуть больше двух тысяч квадратных метров. Подрядчик планировал завершить снятие изношенного слоя асфальта к концу дня.

После этого дорожные работники выставят люки смотровых колодцев в один уровень с дорогой и проведут работы по укладке. Весь ремонт будет идти в дневное время.

— Обновленная дорога по улице Флотской, которая ведет и к скверу Речников, будет радовать жителей Сухой Самарки, — говорится в сообщении.

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