Дворы и внутриквартальные проезды ремонтируют в Октябрьском районе Самары

В девяти дворах Октябрьского района отремонтируют внутриквартальные проезды. Фото: администрация Самары

В этом году в Октябрьском районе Самары благоустроят три двора в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы затронут ул. Ново-Садовую, 22 и 283, Подшипниковую, 26, 26а/Революционную, 48.

У дома № 283 по улице Ново-Садовой уже завершается подготовка основания площадок, укладка щебеночного слоя и устройство бортового камня. Также сформированы контуры тротуарных дорожек, спортивной площадки, детских игровых зон, территории для теннисного стола и участок для сушки белья. На данный момент работы выполнены на 50%.

Еще во дворе отремонтируют внутриквартальные проезды, расширят парковочную площадку и высадят ели. Дизайн-проект дворового пространства создали сами жители, они же выстроили алгоритм действий.

В этом году дополнительно три двора в Октябрьском районе обновят по губернаторскому проекту «СОдействие». А комиссия конкурса «Твой конструктор двора» одобрила благоустройство 12 территорий в районе. Помимо этого, в девяти дворах Октябрьского района отремонтируют внутриквартальные проезды.

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