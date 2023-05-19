Трехметровый куб с оранжевыми лентами появится на набережной в Самаре

(Не)просто куб установят на Маяковском спуске набережной Волги Фото: Google. Карты.

В следующие выходные, 27-28 мая 2023 года, на набережной реки Волги в Самаре установят необвчный арт-объект. На Маяковском спуске появится трехметровый интерактивный куб с оранжевыми лентами. Акция будет посвящена Международномку дню борьбы с расселянным склерозом. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом.

Это будет не просто куб. На лентах оранжевого цвета - символа заболевания - будут написаны слова, которые когда-то помогли людям пережить период постановки диагноза и обрести новые смыслы.

Любой желающий сможет зайти внутрь куба, найти постамент с вдохновляющими фразами и унести их собой. Также гости площадки смогут сделать фото среди лент и узнать достоверную информацию о рассеянном склерозе, вокруг которого существует много мифов.

Также самарцам предлагают разместить снимки с кубом в соцсетях с хештегом #непростоживу. Это станет знаком поддержки людей, страдающих рассеянным склерозом.

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