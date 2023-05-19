Бетонную стену на Московском проспекте украсили рисунками достопримечательностей Тольятти

Торжественное открытие арт-объекта посетили мэр Николай Ренц и представители химпредприятия / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти проходит фестиваль уличного искусства. Организаторами проекта выступили Тольяттинский художественный музей, спортивные и исторические клубы города, а генеральмым партнером стал ТОАЗ.

Первый арт-объект в рамках фестиваля появился на Московском проспекте. Художники, школьники и воспитанники детских домов нанесли на бетонную стену площадью 200 кв. м изображения достопримечательностей Тольятти. Открытие локации было интерактивным. Горожане, пришедшие поддержать проект, раскрасили часть арт-объекта и завершили тем самым композицию.

– Мы решили провести своего рода эксперимент и объединили несколько крупнейших организаций города для реализации необычного проекта. Первый арт-объект показал свою востребованность – идея нашла отклик и у городских властей, и у общественности. Особая благодарность Тольяттиазоту за поддержку нашей инициативы, – отметил соорганизатор фестиваля, руководитель спортивно-оздоровительных мероприятий химпредприятия Арсен Джалилов.

В конце лета фестиваль уличного искусства пройдет во всех районах Тольятти. Организаторы планируют пригласить на него художников из других городов.

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